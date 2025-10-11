Рейтинг@Mail.ru
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 11.10.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о проблемах на фронте. Об этом он написал в Telegram-канале. "Оперативная ситуация на фронте остается сложной", — говорится РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
Новости
в мире, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте

Сырский заявил о сложной обстановке на фронте для ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о проблемах на фронте. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Оперативная ситуация на фронте остается сложной", — говорится в публикации.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
09:12
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал на этой неделе, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.

В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
08:22
 
