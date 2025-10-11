https://ria.ru/20251011/syrskiy-2047694164.html
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.10.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о проблемах на фронте. Об этом он написал в Telegram-канале. "Оперативная ситуация на фронте остается сложной", — говорится РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T13:41:00+03:00
2025-10-11T13:41:00+03:00
2025-10-11T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
https://ria.ru/20251011/ukraina-2047671266.html
https://ria.ru/20251011/zelenskiy-2047666852.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Сырский заявил о сложной обстановке на фронте для ВСУ