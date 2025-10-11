ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в субботу Минобороны РФ.