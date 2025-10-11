https://ria.ru/20251011/svo-2047688489.html
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:48:00+03:00
2025-10-11T12:48:00+03:00
2025-10-11T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251011/vsu-2047667652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 65 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий "Днепра"