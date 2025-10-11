https://ria.ru/20251011/svo-2047688157.html
Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 11.10.2025
Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 525 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:47:00+03:00
2025-10-11T12:47:00+03:00
2025-10-11T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
https://ria.ru/20251011/vzryv-2047677996.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 525 военных в зоне действий "Центра"