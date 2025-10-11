https://ria.ru/20251011/svo-2047687687.html
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"
