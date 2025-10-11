Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 11.10.2025 (обновлено: 12:55 11.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 186 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 186 военных в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Могрица, Алексеевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Ужасающий ущерб". В Киеве забили тревогу из-за шага России
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
