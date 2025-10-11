Рейтинг@Mail.ru
17:31 11.10.2025 (обновлено: 17:40 11.10.2025)
Источник: суд в воскресенье изберет меру пресечения главе района Кубани
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Суд в воскресенье изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, задержанному по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Завтра ему (Лесю - ред.) будут избирать меру пресечения", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП. (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.
Помимо самого Леся, ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Депутат Малькевич не признал вину в хищении 37 миллионов рублей
Краснодарский крайКрымский районПроисшествияРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
