Источник: суд в воскресенье изберет меру пресечения главе района Кубани

КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Суд в воскресенье изберет меру пресечения главе Крымского района Кубани Сергею Лесю, задержанному по подозрению в хищении государственных участков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Завтра ему (Лесю - ред.) будут избирать меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Краснодарском крае и Прокуратура 26 сентября подала иск к Лесю, следует из картотеки суда. Иск поступил в Геленджикский городской суд. Истцами также выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и (Федеральная служба судебных приставов) ФССП . (Межрегиональное территориальное управление) МТУ Росимущества Республике Адыгея проходит одновременно истцом и третьим лицом.

Как 30 сентября уточнили агентству в правоохранительных органах, иск связан со взысканием земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. В тот же день у него прошли обыски.