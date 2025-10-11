Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова - РИА Новости, 11.10.2025
03:38 11.10.2025
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова - РИА Новости, 11.10.2025
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
Суд в Краснодаре подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях Ивана Марченко, являющегося соответчиком экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T03:38:00+03:00
2025-10-11T03:38:00+03:00
происшествия
мошенничество
https://ria.ru/20251010/momotov-2047532185.html
https://ria.ru/20250930/momotov-2045314342.html
2025
происшествия, мошенничество
Происшествия, Мошенничество
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова

Суд подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях соответчика Момотова

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Суд в Краснодаре подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях Ивана Марченко, являющегося соответчиком экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генеральной прокуратуры, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом первой инстанции надлежащим образом проверена обоснованность подозрений относительно причастности Ивана Марченко к инкриминируемым деяниям, со ссылкой на конкретные доказательства, но без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу", - указано в материалах.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Момотов помог бизнесмену Марченко с поставками на СВО, заявил свидетель
Вчера, 15:13
Октябрьский суд Краснодара в сентябре отправил в СИЗО Андрея Марченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также его сына Ивана Марченко, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Оба оспорили арест, но апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения.
В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура РФ ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
30 сентября, 10:54
 
