Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Суд в Краснодаре подтвердил обоснованность подозрений в преступлениях Ивана Марченко, являющегося соответчиком экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генеральной прокуратуры, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Судом первой инстанции надлежащим образом проверена обоснованность подозрений относительно причастности Ивана Марченко к инкриминируемым деяниям, со ссылкой на конкретные доказательства, но без вхождения в обсуждение вопросов, подлежащих разрешению при рассмотрении уголовного дела по существу", - указано в материалах.

Октябрьский суд Краснодара в сентябре отправил в СИЗО Андрея Марченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также его сына Ивана Марченко, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Оба оспорили арест, но апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.