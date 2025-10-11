Рейтинг@Mail.ru
17:12 11.10.2025 (обновлено: 17:24 11.10.2025)
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека

CBS: при стрельбе в Лиланде в штате Миссисипи 4 человека погибли и 12 пострадали

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, минимум 12 пострадали при стрельбе в небольшом городе Лиланд в американском штате Миссисипи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на мэра населенного пункта Джона Ли.
"Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи", - говорится в сообщении телеканала.
По данным мэра, стрельба произошла на главной улице города.
По сведениям телеканала, в связи с произошедшим ведется расследование.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
5 октября, 17:47
 
МиссисипиВ миреСША
 
 
