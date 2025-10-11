https://ria.ru/20251011/strelba-2047710716.html
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека - РИА Новости, 11.10.2025
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
Четыре человека погибли, минимум 12 пострадали при стрельбе в небольшом городе Лиланд в американском штате Миссисипи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на мэра... РИА Новости, 11.10.2025
При стрельбе в американском городе Лиланд погибли четыре человека
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Четыре человека погибли, минимум 12 пострадали при стрельбе в небольшом городе Лиланд в американском штате Миссисипи, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на мэра населенного пункта Джона Ли.
"Четыре человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения в результате стрельбы рано утром в субботу в Лиланде, штат Миссисипи", - говорится в сообщении телеканала.
По данным мэра, стрельба произошла на главной улице города.
По сведениям телеканала, в связи с произошедшим ведется расследование.