https://ria.ru/20251011/ssha-2047730968.html
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T21:35:00+03:00
2025-10-11T21:35:00+03:00
2025-10-11T21:35:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg
https://ria.ru/20251011/ssha-2047646151.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_461:0:5069:3456_1920x0_80_0_0_f55b414daadaa24bb76908e571c60873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
FT: США готовят ответные меры на ограничения Китая по редкоземельным металлам
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список", - пишет издание.
В пятницу американский президент Дональд Трамп
заявил, что США
с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая
сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.