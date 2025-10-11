США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ

Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.