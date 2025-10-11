Рейтинг@Mail.ru
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
21:35 11.10.2025
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2025
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ
США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с... РИА Новости, 11.10.2025
в мире
китай
сша
дональд трамп
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
США готовят ответные меры на ограничения Китая, пишут СМИ

FT: США готовят ответные меры на ограничения Китая по редкоземельным металлам

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США готовят ряд ответных шагов на меры Китая по ограничению экспорта редкоземельных металлов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.
Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список", - пишет издание.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который КНР платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред
Вчера, 01:39
 
В мире Китай США Дональд Трамп
 
 
