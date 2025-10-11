Рейтинг@Mail.ru
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/ssha-2047730703.html
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси - РИА Новости, 11.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
Спасатели пока не обнаружили выживших после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T21:31:00+03:00
2025-10-11T21:31:00+03:00
в мире
теннесси
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047623359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f40d3e37a354019584d34b141015d40.jpg
https://ria.ru/20250729/ssha-2032245019.html
https://ria.ru/20250417/ssha-2011746632.html
теннесси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взрыв на фабрике взрывчатых веществ в американском Теннесси
Взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ в американском Теннесси, есть погибшие и пропавшие без вести.
2025-10-11T21:31
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047623359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10acf0f22e17d6cbb55ce5551fc5352e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, теннесси, сша
В мире, Теннесси, США
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси

В Теннесси спасатели пока не нашли выживших после взрыва на заводе

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
В пятницу Дэвис объявил, что несколько человек погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва на заводе в Теннесси, который занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ.
Флаг США на фоне кранов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
29 июля, 23:14
"Могу сказать, что более 300 человек обыскали практически каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего", - сказал шериф во время пресс-конференции.
Дэвис добавил, что власти переходят от поиска выживших к этапу извлечения тел погибших.
"Я думаю, что ожидания в отношении всех, кто находился внутри этого здания... можно предположить, что они погибли", - заключил шериф.
Здание предприятия американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта, разрушенное в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
17 апреля, 09:47
 
В миреТеннессиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала