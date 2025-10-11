Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

В пятницу Дэвис объявил, что несколько человек погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва на заводе в Теннесси , который занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ

"Могу сказать, что более 300 человек обыскали практически каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего", - сказал шериф во время пресс-конференции.

Дэвис добавил, что власти переходят от поиска выживших к этапу извлечения тел погибших.