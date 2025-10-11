https://ria.ru/20251011/ssha-2047730703.html
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси - РИА Новости, 11.10.2025
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
Спасатели пока не обнаружили выживших после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества
Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в американском Теннесси
В Теннесси спасатели пока не нашли выживших после взрыва на заводе
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Спасатели пока не обнаружили выживших после взрыва на предприятии Accurate Energy Systems в американском штате Теннесси, производившем взрывчатые вещества, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
В пятницу Дэвис объявил, что несколько человек погибли, 19 пропали без вести в результате взрыва на заводе в Теннесси
, который занимался производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ
.
"Могу сказать, что более 300 человек обыскали практически каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего", - сказал шериф во время пресс-конференции.
Дэвис добавил, что власти переходят от поиска выживших к этапу извлечения тел погибших.
"Я думаю, что ожидания в отношении всех, кто находился внутри этого здания... можно предположить, что они погибли", - заключил шериф.