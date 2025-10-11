https://ria.ru/20251011/ssha-2047721888.html
В США заявили, что привлекут к ответственности виновных в атаках на ICE
В США заявили, что привлекут к ответственности виновных в атаках на ICE - РИА Новости, 11.10.2025
В США заявили, что привлекут к ответственности виновных в атаках на ICE
Куратор вопросов охраны границы в Белом доме Том Хоман заявил, что причастные к атакам на иммиграционную службу в США будут привлечены к ответственности. РИА Новости, 11.10.2025
В США заявили, что привлекут к ответственности виновных в атаках на ICE
В Белом доме пообещали привлечь причастных к атакам на иммиграционную службу
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Куратор вопросов охраны границы в Белом доме Том Хоман заявил, что причастные к атакам на иммиграционную службу в США будут привлечены к ответственности.
В интервью порталу Breitbart он назвал беспорядки "организованными".
"Я рад, что министерство юстиции взялось за это дело… сейчас ведется работа (над тем, чтобы выяснить, кто за этим стоит - ред.)... Могу сказать, что они серьезно занялись этим. Они выяснят, кто финансирует все это, и привлекут виновных к ответственности", - добавил Хоман.
Ранее газета New York Post сообщала, что "Антифа" уже более 100 дней осаждает центр содержания под стражей службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов (ICE). Президент Дональд Трамп
27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету
предоставить войска для защиты "опустошенного войной" Портленда
и объектов ICE от "Антифа". После этого Трамп и губернатор штата Орегон
Тина Котек обменялись жесткими сообщениями по поводу решения Белого дома направить силы нацгвардии в Портленд. Суд 5 октября временно заблокировал отправку нацгвардии в город до дальнейшего решения.