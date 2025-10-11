В США заявили, что привлекут к ответственности виновных в атаках на ICE

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Куратор вопросов охраны границы в Белом доме Том Хоман заявил, что причастные к атакам на иммиграционную службу в США будут привлечены к ответственности.

"Я рад, что министерство юстиции взялось за это дело… сейчас ведется работа (над тем, чтобы выяснить, кто за этим стоит - ред.)... Могу сказать, что они серьезно занялись этим. Они выяснят, кто финансирует все это, и привлекут виновных к ответственности", - добавил Хоман.