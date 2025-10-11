https://ria.ru/20251011/ssha-2047713041.html
Командование ВС США подтвердило, что не собирается посылать войска в Газу
2025-10-11T17:31:00+03:00
2025-10-11T17:31:00+03:00
2025-10-11T17:34:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер подтвердил, что Соединенные Штаты не собираются посылать своих солдат в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования.
"Сыны и дочери Америки
в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток
в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе", - говорится в заявлении главы CENTCOM в соцсети
X.
Купер также сказал, что только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о ходе работ по созданию Центра гражданско-военной координации, который будет координировать действия по стабилизации ситуации в регионе после прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.