Командование ВС США подтвердило, что не собирается посылать войска в Газу - РИА Новости, 11.10.2025
17:31 11.10.2025 (обновлено: 17:34 11.10.2025)
Командование ВС США подтвердило, что не собирается посылать войска в Газу
в мире
израиль
америка
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
вооруженные силы сша
израиль
америка
ближний восток
в мире, израиль, америка, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта
Командование ВС США подтвердило, что не собирается посылать войска в Газу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер подтвердил, что Соединенные Штаты не собираются посылать своих солдат в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования.
"Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе", - говорится в заявлении главы CENTCOM в соцсети X.
Купер также сказал, что только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о ходе работ по созданию Центра гражданско-военной координации, который будет координировать действия по стабилизации ситуации в регионе после прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
