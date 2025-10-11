Командование ВС США подтвердило, что не собирается посылать войска в Газу

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер подтвердил, что Соединенные Штаты не собираются посылать своих солдат в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования.

"Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе", - говорится в заявлении главы CENTCOM в соцсети X.

Купер также сказал, что только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о ходе работ по созданию Центра гражданско-военной координации, который будет координировать действия по стабилизации ситуации в регионе после прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.