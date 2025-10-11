https://ria.ru/20251011/ssha-2047653544.html
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
Полиция США задержала несовершеннолетнего подростка по подозрению в стрельбе, которая унесла жизни двух человек в городе Монтгомери, штат Алабама, сообщил... РИА Новости, 11.10.2025
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе, унесшей жизни двух человек