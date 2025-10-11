Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе - РИА Новости, 11.10.2025
04:10 11.10.2025
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе - РИА Новости, 11.10.2025
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
Полиция США задержала несовершеннолетнего подростка по подозрению в стрельбе, которая унесла жизни двух человек в городе Монтгомери, штат Алабама, сообщил... РИА Новости, 11.10.2025
в мире
монтгомери
сша
алабама
монтгомери
сша
алабама
в мире, монтгомери, сша, алабама
В мире, Монтгомери, США, Алабама
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе

В США задержали подростка по подозрению в стрельбе, унесшей жизни двух человек

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Полиция США задержала несовершеннолетнего подростка по подозрению в стрельбе, которая унесла жизни двух человек в городе Монтгомери, штат Алабама, сообщил телеканал NBC.
Телеканал CBS сообщил 5 октября о том, что два человека погибли, 12 пострадали в результате стрельбы, произошедшей в Монтгомери. Согласно информации телеканала, стрельба произошла в результате стычки враждующих вооруженных людей.
"Подросток был задержан в пятницу во время публичных мероприятий в центре города за стрельбу со смертельным исходом, произошедшую вечером в субботу", - пишет NBC со ссылкой на местную полицию.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
CBS сообщил о стрельбе в Алабаме, есть погибшие
5 октября, 17:47
 
