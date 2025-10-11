https://ria.ru/20251011/ssha-2047646151.html
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред
Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News. РИА Новости, 11.10.2025
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости.
Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News
.
"Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы", - сказал Грир, отвечая на вопрос, является ли текущая ситуация торговой войной.