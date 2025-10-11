Рейтинг@Mail.ru
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 11.10.2025 (обновлено: 01:54 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/ssha-2047646151.html
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред - РИА Новости, 11.10.2025
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред
Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:39:00+03:00
2025-10-11T01:54:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
https://ria.ru/20251011/tramp-2047640851.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
США готовы к торговой войне с Китаем, заявил торгпред

США готовы к торговой войне с Китаем, если понадобится. Заявление Грира

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Fox News.
"Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы", - сказал Грир, отвечая на вопрос, является ли текущая ситуация торговой войной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп назвал причину новых мер против Китая
00:10
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала