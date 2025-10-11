Конгрессвумен Луна пожаловалась на наживающихся на войне социопатов

Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото

© AP Photo / J. Scott Applewhite Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что после объявления о будущей встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".

В среду Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".

В публикации в соцсети Х конгрессвумен отметила, что после этого объявления она заметила рост оскорбительных комментариев в соцсетях, а также обвинений в дезинформации со стороны СМИ.

"Я, как и другие, заинтересованные в укреплении мира между США Россией (а также Украиной ), не позволю себя переубедить наживающимся на войне социопатам, которые хотят разорвать связь между нашими странами ради продолжения войны", - добавила она.