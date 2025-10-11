https://ria.ru/20251011/ssha-2047642447.html
Конгрессвумен Луна пожаловалась на наживающихся на войне социопатов
Конгрессвумен Луна пожаловалась на наживающихся на войне социопатов
Конгрессвумен Луна заявила, что столкнулась с оскорблениями от сторонников войны
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что после объявления о будущей встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
В среду Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым
для обсуждения "торговли и мира".
В публикации в соцсети Х конгрессвумен отметила, что после этого объявления она заметила рост оскорбительных комментариев в соцсетях, а также обвинений в дезинформации со стороны СМИ.
"Я, как и другие, заинтересованные в укреплении мира между США
и Россией
(а также Украиной
), не позволю себя переубедить наживающимся на войне социопатам, которые хотят разорвать связь между нашими странами ради продолжения войны", - добавила она.
В ответ на это сообщение Дмитриев призвал всех выразить поддержку конгрессвумен, которую назвал "истинным миротворцем, достаточно смелым, чтобы призвать к диалогу между США и Россией".