00:22 11.10.2025 (обновлено: 01:55 11.10.2025)
Конгрессвумен Луна пожаловалась на наживающихся на войне социопатов
в мире, сша, россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Конгрессвумен Луна пожаловалась на наживающихся на войне социопатов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Члены палаты представителей Анна Паулина Луна и Рашида Тлаиб во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что после объявления о будущей встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым получила волну оскорблений и обвинений от "наживающихся на войне социопатов".
В среду Луна заявила РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Луна заявила, что официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию
9 октября, 23:37
В публикации в соцсети Х конгрессвумен отметила, что после этого объявления она заметила рост оскорбительных комментариев в соцсетях, а также обвинений в дезинформации со стороны СМИ.
"Я, как и другие, заинтересованные в укреплении мира между США и Россией (а также Украиной), не позволю себя переубедить наживающимся на войне социопатам, которые хотят разорвать связь между нашими странами ради продолжения войны", - добавила она.
В ответ на это сообщение Дмитриев призвал всех выразить поддержку конгрессвумен, которую назвал "истинным миротворцем, достаточно смелым, чтобы призвать к диалогу между США и Россией".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Дмитриев поблагодарил конгрессвумен США Луну за позицию в поддержку мира
9 октября, 00:49
 
