00:12 11.10.2025
США введут экспортный контроль на критическое ПО при поставках в Китай
США введут экспортный контроль на критическое ПО при поставках в Китай
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп
США введут экспортный контроль на критическое ПО при поставках в Китай

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США с первого ноября введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в КНР, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Также с 1 ноября мы введем экспортный контроль на любое критическое программное обеспечение", - объявил Трамп, говоря о торговле между Вашингтоном и Пекином.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
США с 1 ноября или раньше введут новые пошлины на товары из Китая
