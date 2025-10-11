США с 1 ноября или раньше введут новые пошлины на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня, заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
"Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время", — объявил он.
После этой публикации произошел обвал криптовалюты. Так, биткоин подешевел на 12 процентов. По данным агентства Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
Торговая война
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Сейчас эта пошлина достигла 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
Трансформация финансовой системы США
