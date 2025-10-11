Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА были вынуждены поменять тактику атак с беспилотников на покровском направлении из-за частых случаев уничтожения дронов ВСУ российскими военными - теперь дрон сбрасывает боеприпас без зависания в воздухе, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр", Алексей.

"В последний раз видели даже, как "Баба-Яга" (украинский тяжелый беспилотник - ред.) просто работала с бреющего полета без остановки. Не как раньше: зависла над целью, сбросила и ушла. Она просто сделала "нырок", сбросила свой груз, поднялась на высоту и ушла", - сказал Алексей.