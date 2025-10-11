Рейтинг@Mail.ru
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 11.10.2025
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
2025
Дарья Буймова
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА были вынуждены поменять тактику атак с беспилотников на покровском направлении из-за частых случаев уничтожения дронов ВСУ российскими военными - теперь дрон сбрасывает боеприпас без зависания в воздухе, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр", Алексей.
"В последний раз видели даже, как "Баба-Яга" (украинский тяжелый беспилотник - ред.) просто работала с бреющего полета без остановки. Не как раньше: зависла над целью, сбросила и ушла. Она просто сделала "нырок", сбросила свой груз, поднялась на высоту и ушла", - сказал Алексей.
По его словам, такую тактику в ВСУ выбрали из-за участившихся случаев сбития дронов российскими военными.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
