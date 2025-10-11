Рейтинг@Mail.ru
ВСУ задействовали наемников из "Иностранного легиона"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 11.10.2025
ВСУ задействовали наемников из "Иностранного легиона"
ВСУ задействовали наемников из "Иностранного легиона"
Командование ВСУ из-за стремительного продвижения ВС РФ на харьковском направлении задействовало наемников из так называемого "Иностранного легиона", но они...
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ задействовали наемников из "Иностранного легиона"

"Иностранный легион" ВСУ понес потери на Харьковском направлении

© Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа пушки Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командование ВСУ из-за стремительного продвижения ВС РФ на харьковском направлении задействовало наемников из так называемого "Иностранного легиона", но они понесли потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подтверждены факты ликвидации иностранных наемников на всем участке фронта на севере Харьковской области: от Липцов до хатненского участка", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
