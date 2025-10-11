ВСУ задействовали наемников из "Иностранного легиона"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командование ВСУ из-за стремительного продвижения ВС РФ на харьковском направлении задействовало наемников из так называемого "Иностранного легиона", но они понесли потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.