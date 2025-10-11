Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 11.10.2025
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что подчиненные не пойдут в бой, и сказали им, что отправляют их на ротацию, тогда как на самом деле послали на штурм, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 71-й отдельной егерской бригады, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
"Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
