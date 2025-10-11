https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047661266.html
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что подчиненные не пойдут в бой, и сказали им, что отправляют их на ротацию, тогда как на самом деле послали на штурм
Командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что люди не пойдут в бой и обманули их
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что подчиненные не пойдут в бой, и сказали им, что отправляют их на ротацию, тогда как на самом деле послали на штурм, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 71-й отдельной егерской бригады, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС РФ
", - сказал собеседник агентства.
"Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев", - добавил он.