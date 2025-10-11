Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки

ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, оставив город без административного ресурса, а также лишив мирных жителей организованной эвакуации, рассказал украинский военнопленный - военнослужащий 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи, предоставленной РИА Новости.

"Сначала уехали крупные чиновники, потом уже и их подчинённые. Сейчас город остался фактически без управления, а люди брошены на произвол", - сообщил пленный.