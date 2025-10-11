https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047660080.html
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки - РИА Новости, 11.10.2025
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки
Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, оставив город без административного ресурса, а также лишив мирных жителей организованной... РИА Новости, 11.10.2025
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки
Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки
ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, оставив город без административного ресурса, а также лишив мирных жителей организованной эвакуации, рассказал украинский военнопленный - военнослужащий 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи, предоставленной РИА Новости.
Раннее РИА Новости сообщали, что бойцы 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" В С РФ
берут в плен украинских солдат под Константиновкой
.
"Сначала уехали крупные чиновники, потом уже и их подчинённые. Сейчас город остался фактически без управления, а люди брошены на произвол", - сообщил пленный.
Собеседник агентства уточнил, что чиновники, помимо прочего, самоустранились от решения проблемы организованной эвакуации населения.