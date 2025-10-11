Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки - РИА Новости, 11.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 11.10.2025
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки - РИА Новости, 11.10.2025
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки
Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, оставив город без административного ресурса, а также лишив мирных жителей организованной... РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
россия
константиновка
россия, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка
Пленный рассказал об эвакуации чиновников из Константиновки

Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки

ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, оставив город без административного ресурса, а также лишив мирных жителей организованной эвакуации, рассказал украинский военнопленный - военнослужащий 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи, предоставленной РИА Новости.
Раннее РИА Новости сообщали, что бойцы 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" В С РФ берут в плен украинских солдат под Константиновкой.
"Сначала уехали крупные чиновники, потом уже и их подчинённые. Сейчас город остался фактически без управления, а люди брошены на произвол", - сообщил пленный.
Собеседник агентства уточнил, что чиновники, помимо прочего, самоустранились от решения проблемы организованной эвакуации населения.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала