Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы" - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047658226.html
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы"
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы" - РИА Новости, 11.10.2025
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы"
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы" для защиты от вражеских БПЛА, рассказал РИА Новости российский военнослужащий Александр,... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T05:25:00+03:00
2025-10-11T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_0:173:3072:1900_1920x0_80_0_0_9056b50eba5b8ac08cbc34321caed8ae.jpg
https://ria.ru/20251010/svo-2047424655.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028166215_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_a520cc3de603e57c5a1ba75108d70cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы"

Российские танкисты начали применять антидроновые "медузы" для защиты от БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой народной республики
Танк Т-72 в Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 в Донецкой народной республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы" для защиты от вражеских БПЛА, рассказал РИА Новости российский военнослужащий Александр, наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр".
"Так называемая "медуза" - эффективное средство. Проверено, держат нормально. Поначалу, как пошло движение дронами-камикадзе, обваривали танки железом. Но это дополнительная нагрузка и ограничение видимости. Это вызывало сложности с поворотом башни. А потом наши специалисты усовершенствовали и дошли до такого вот изобретения", - сообщил РИА Новости Александр.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
Вчера, 05:23
По его словам, "медуза" представляет из себя большое количество металлических тросов, которые свисают вокруг танка и создают веерную защиту от беспилотников противника.
Военный уточнил, что за счет подвижности тросов поворот башни танка не ограничивается, также сохраняется видимость для экипажа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала