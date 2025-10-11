ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Российские танкисты стали применять антидроновые "медузы" для защиты от вражеских БПЛА, рассказал РИА Новости российский военнослужащий Александр, наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр".

"Так называемая "медуза" - эффективное средство. Проверено, держат нормально. Поначалу, как пошло движение дронами-камикадзе, обваривали танки железом. Но это дополнительная нагрузка и ограничение видимости. Это вызывало сложности с поворотом башни. А потом наши специалисты усовершенствовали и дошли до такого вот изобретения", - сообщил РИА Новости Александр.

По его словам, "медуза" представляет из себя большое количество металлических тросов, которые свисают вокруг танка и создают веерную защиту от беспилотников противника.