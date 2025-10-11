Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.10.2025 (обновлено: 05:24 11.10.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих

Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск.
  • Украина лишилась до 450 солдат в зоне ответственности "Центра".
  • "Восток" уничтожил более 355 военных.
  • "Север" — свыше 205.
  • "Запад" — до 220.
  • "Юг" — более 150.
  • "Днепр" — до 60.
По данным Минобороны, всего за неделю с 4 по 10 октября ВСУ потеряли более 9970 военнослужащих.
При этом российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области, Кузьминовка и Федоровка в ДНР, Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
