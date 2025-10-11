https://ria.ru/20251011/spetsoperatsiya-2047656763.html
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск. РИА Новости, 11.10.2025
Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих