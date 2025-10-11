ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тысячи военнослужащих

По данным Минобороны, всего за неделю с 4 по 10 октября ВСУ потеряли более 9970 военнослужащих.

При этом российские бойцы освободили Отрадное в Харьковской области, Кузьминовка и Федоровка в ДНР, Нововасилевское и Новогригоровка в Запорожской области.