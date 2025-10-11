Иеромонах рассказал о чуде в бою под Работино

"Враг ударил по нам во второй половине июня. Мы дрались июль и весь август. Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землёй. Мы выстояли. Вгрызались в землю и держались, пока позиции не превратились в пустыню… Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, - это маленькое углубление, буквально "лисья нора" на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. То, что икона и место, где она стояла, уцелели - это чудо, конечно же. И вот - под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, оттуда уходили на боевые задачи", - рассказал отец Гурий.