На этой неделе случились два скандала с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", к которой на Западе приклеен ярлык "пророссийской". Скандалы были идентичны, закончились практически одинаково и заставляют задаться вопросом: действительно ли пророссийской является не только АдГ, но и все обвиняемые в Европе в симпатиях к России "новые правые"?

Первый скандал: трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт пришли в посольство России в Берлине на празднование дня рождения президента России Владимира Путина. Второй скандал: депутат парламента Гамбурга Роберт Риш принял участие в форуме антиглобалистов в Санкт-Петербурге.

Оба события — по большому счету ничтожные. Это как если бы в России депутаты, допустим, заксобрания Вологодской области засветились в каком-нибудь немецком ландтаге, а вся федеральная пресса трубила бы об этом как о национальном предательстве. Но в ФРГ именно это и происходит. Истории раздули если не до вселенских, то до европейских масштабов точно, потому что "моральный облик" депутатов от АдГ обсуждают политики и СМИ других стран ЕС.

Впрочем, это все мелочи — заурядная политическая борьба. Можно было бы оставить тему для мониторингов германистов и не обращать внимание широкой аудитории, если бы не реакция самой "Альтернативы для Германии". Главная оппозиционная партия ФРГ в обоих случаях предпочла отречься от своих депутатов.

В случае с саксонцами — в мягкой форме. Руководство АдГ заявило, что поход однопартийцев на вечеринку в посольство России — это их личное дело и партию они там не представляли. Партия ни в чем таком не участвует, Путина с днем рождения не поздравляет, счастья, здоровья ему не желает.

В случае с Робертом Ришем пошло "по жесткачу". Депутата сразу исключили из фракции АдГ, на следующий день — из партии. В руководстве заявили, что российское мероприятие носило "антидемократический характер" и участие в нем "несовместимо с ценностями" немецких правых.

Человека затравили до того, что сам Риш стал оправдываться и доказывать, что на форуме в Питере он оказался случайно. Просто по классику: зашел не в ту дверь.

Вообще-то, со стороны "Альтернативы" произошедшее — удивительная демонстрация слабости от политической силы, которая сейчас на коне и должна бы показывать мощь. "Альтернатива для Германии" прочно закрепилась в статусе самой популярной партии ФРГ. Ее рейтинг сегодня — 26 процентов, и он неуклонно растет. У правящих системных партий он неуклонно падает: случись выборы сегодня, ХДС/ХСС и социал-демократы не смогли бы взять на двоих большинство и сформировать правительство.

И при таких тенденциях прогибаться под оппонентов, испугавшись раздутой на пустом месте истории? Притом что у избирателей АдГ действительно популярны идеи диалога и нормализации отношений с Россией.

Объяснение между тем есть, и оно простое. Чем выше рейтинг "Альтернативы", тем выше вероятность того, что после очередных выборов системным партиям придется их брать в коалицию. Но для этого сами "альтернативщики" должны выглядеть системными. А в современной Европе это в числе первых пунктов означает быть антироссийскими.

Такая метаморфоза уже происходила со многими европейскими правыми (популистами, как их там называют), когда они попадали или пытались попасть во власть. Бунт против системы, за который их поддерживал своим голосом недовольный жизнью избиратель, у них быстро сменялся принятием ее правил, среди которых — европейское единство в борьбе с Москвой.

Самый яркий пример: премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В период борьбы за власть программа Мелони была евроскептической и антимигрантской, а пророссийской деятельницу обзывали просто потому, что до "сдерживания Кремля" и поддержки Украины ей не было никакого дела. На руководящем посту Мелони вошла в "коалицию желающих", поставляла оружие Киеву, регулярно встречалась с Зеленским и дисциплинированно говорила про Россию все, что положено говорить. Да, без огонька и инициативы: итальянские войска на Украину сразу отправлять отказалась категорически. Но пойти против линии партии и стать в западном истеблишменте парией Джорджа Мелони не рискнула.

Таких примеров можно привести еще много. Глава "Национального объединения" Жордан Барделла, увидев для себя в прошлом году перспективу стать премьером Франции, поддержал поставки оружия киевскому режиму. Вся консервативная фронда Венгрии и Словакии за эти годы не привела для России ни к чему прорывному в плане отмены старых и невведения новых санкций ЕС. Наконец, спустя без малого год после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возрождение российско-американских отношений заметно, но пока более чем скромно.