Рейтинг@Mail.ru
"Союзник России" показал свое истинное лицо - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.10.2025 (обновлено: 08:01 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/soyuznik-2047574694.html
"Союзник России" показал свое истинное лицо
"Союзник России" показал свое истинное лицо - РИА Новости, 11.10.2025
"Союзник России" показал свое истинное лицо
На этой неделе случились два скандала с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", к которой на Западе приклеен ярлык "пророссийской". Скандалы были... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T08:00:00+03:00
2025-10-11T08:01:00+03:00
аналитика
германия
хдс/хсс
евросоюз
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047567580_0:139:1701:1096_1920x0_80_0_0_b76bf2125edc63bab3ef40076f77b212.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046717540.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046666285.html
https://ria.ru/20251008/germaniya-2046977488.html
https://ria.ru/20251010/es-2047434524.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047567580_68:0:1545:1108_1920x0_80_0_0_d94d92303263b8fc2b819aa3f0e7f42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, германия, хдс/хсс, евросоюз, европа, россия
Аналитика, Германия, ХДС/ХСС, Евросоюз, Европа, Россия

"Союзник России" показал свое истинное лицо

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
На этой неделе случились два скандала с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", к которой на Западе приклеен ярлык "пророссийской". Скандалы были идентичны, закончились практически одинаково и заставляют задаться вопросом: действительно ли пророссийской является не только АдГ, но и все обвиняемые в Европе в симпатиях к России "новые правые"?
Первый скандал: трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт пришли в посольство России в Берлине на празднование дня рождения президента России Владимира Путина. Второй скандал: депутат парламента Гамбурга Роберт Риш принял участие в форуме антиглобалистов в Санкт-Петербурге.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В МИД России рассказали о ситуации в отношениях с Германией
6 октября, 20:26
Оба события — по большому счету ничтожные. Это как если бы в России депутаты, допустим, заксобрания Вологодской области засветились в каком-нибудь немецком ландтаге, а вся федеральная пресса трубила бы об этом как о национальном предательстве. Но в ФРГ именно это и происходит. Истории раздули если не до вселенских, то до европейских масштабов точно, потому что "моральный облик" депутатов от АдГ обсуждают политики и СМИ других стран ЕС.
Впрочем, это все мелочи — заурядная политическая борьба. Можно было бы оставить тему для мониторингов германистов и не обращать внимание широкой аудитории, если бы не реакция самой "Альтернативы для Германии". Главная оппозиционная партия ФРГ в обоих случаях предпочла отречься от своих депутатов.
В случае с саксонцами — в мягкой форме. Руководство АдГ заявило, что поход однопартийцев на вечеринку в посольство России — это их личное дело и партию они там не представляли. Партия ни в чем таком не участвует, Путина с днем рождения не поздравляет, счастья, здоровья ему не желает.
В случае с Робертом Ришем пошло "по жесткачу". Депутата сразу исключили из фракции АдГ, на следующий день — из партии. В руководстве заявили, что российское мероприятие носило "антидемократический характер" и участие в нем "несовместимо с ценностями" немецких правых.
Человека затравили до того, что сам Риш стал оправдываться и доказывать, что на форуме в Питере он оказался случайно. Просто по классику: зашел не в ту дверь.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Путин это знает". В Германии забили тревогу из-за России
6 октября, 16:07
Вообще-то, со стороны "Альтернативы" произошедшее — удивительная демонстрация слабости от политической силы, которая сейчас на коне и должна бы показывать мощь. "Альтернатива для Германии" прочно закрепилась в статусе самой популярной партии ФРГ. Ее рейтинг сегодня — 26 процентов, и он неуклонно растет. У правящих системных партий он неуклонно падает: случись выборы сегодня, ХДС/ХСС и социал-демократы не смогли бы взять на двоих большинство и сформировать правительство.
И при таких тенденциях прогибаться под оппонентов, испугавшись раздутой на пустом месте истории? Притом что у избирателей АдГ действительно популярны идеи диалога и нормализации отношений с Россией.
Объяснение между тем есть, и оно простое. Чем выше рейтинг "Альтернативы", тем выше вероятность того, что после очередных выборов системным партиям придется их брать в коалицию. Но для этого сами "альтернативщики" должны выглядеть системными. А в современной Европе это в числе первых пунктов означает быть антироссийскими.
Такая метаморфоза уже происходила со многими европейскими правыми (популистами, как их там называют), когда они попадали или пытались попасть во власть. Бунт против системы, за который их поддерживал своим голосом недовольный жизнью избиратель, у них быстро сменялся принятием ее правил, среди которых — европейское единство в борьбе с Москвой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Германии предложили Мерцу отправиться воевать на Украине
8 октября, 06:48
Самый яркий пример: премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В период борьбы за власть программа Мелони была евроскептической и антимигрантской, а пророссийской деятельницу обзывали просто потому, что до "сдерживания Кремля" и поддержки Украины ей не было никакого дела. На руководящем посту Мелони вошла в "коалицию желающих", поставляла оружие Киеву, регулярно встречалась с Зеленским и дисциплинированно говорила про Россию все, что положено говорить. Да, без огонька и инициативы: итальянские войска на Украину сразу отправлять отказалась категорически. Но пойти против линии партии и стать в западном истеблишменте парией Джорджа Мелони не рискнула.
Таких примеров можно привести еще много. Глава "Национального объединения" Жордан Барделла, увидев для себя в прошлом году перспективу стать премьером Франции, поддержал поставки оружия киевскому режиму. Вся консервативная фронда Венгрии и Словакии за эти годы не привела для России ни к чему прорывному в плане отмены старых и невведения новых санкций ЕС. Наконец, спустя без малого год после возвращения в Белый дом Дональда Трампа возрождение российско-американских отношений заметно, но пока более чем скромно.
После бунтов 1968 года западные левые радикалы были абсорбированы мейнстримом, стали его частью и остепенились. Правые популисты сегодня хотят повторить их успех и тоже быть интегрированными в систему. Только одной из базовых настроек этой западной системы является восприятие России как конкурента, угрозы и вообще другого. Так называемые "союзники России" это в целом понимают — надо бы и нам самим об этом не забывать.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Вчера, 07:54
 
АналитикаГерманияХДС/ХССЕвросоюзЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала