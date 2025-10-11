Рейтинг@Mail.ru
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
02:20 11.10.2025
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 11.10.2025
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей

Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 миллиарда рублей

Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений, поступивших в негосударственные пенсионные фонды России, будут учтены в бюджете Соцфонда в 2026 году по планам правительства. В 2027 году эта сумма вырастет до 8,3 миллиарда рублей, а в 2028 году - до 8,9 миллиарда рублей.
Правительство России внесло проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму 29 сентября.
