https://ria.ru/20251011/sotsfond-2047648043.html
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 11.10.2025
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Социальный фонд России 7,8 миллиарда рублей пенсионных накоплений в 2026 году, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:20:00+03:00
2025-10-11T02:20:00+03:00
2025-10-11T02:20:00+03:00
россия
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023666469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
НПФ перечислят в Соцфонд почти восемь миллиардов рублей
Негосударственные пенсионные фонды перечислят в Соцфонд 7,8 миллиарда рублей