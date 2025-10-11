https://ria.ru/20251011/sochi-2047701804.html
В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение
В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.10.2025
В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение на территории Сочи и Сириуса, действующее с четверга, продлили до конца воскресенья: ожидаются сильные дожди с грозой, град, шквалистое
СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. Штормовое предупреждение на территории Сочи и Сириуса, действующее с четверга, продлили до конца воскресенья: ожидаются сильные дожди с грозой, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сильный снег в высокогорьях, сообщило ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Штормовое предупреждение изначально объявили на территории Сочи
и Сириуса с четверга по субботу: прогнозировались сильные дожди и ливни с грозой, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Также существует опасность формирования смерчей над морем. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
в пятницу рассказал РИА Новости, что количество осадков на черноморском побережье с четверга по субботу составит до 1,5 месячной нормы.
"В Сочи и (федеральной территории) ФТ "Сириус" действует штормовое предупреждение. 11 октября, а также в течение суток 12 октября на территории города Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди в сочетании с грозой, местами - град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в высокогорьях - очень сильный снег", - говорится в сообщении
в Telegram-канале министерства.
В краевом главке также предупредили о подъемах уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок и о риске схода селей малого объема.
Сочинская администрация добавила, что в воскресенье ожидается волнение моря в четыре балла с высотой волн до 1,5 метров. Местные власти советуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.