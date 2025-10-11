https://ria.ru/20251011/snegokhod--2047681593.html
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед, есть погибшие
Снегоход "Буран" провалился под лед в реке Оленек Якутии, погибли двое из четырех мужчин, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 11.10.2025
