В Якутии снегоход с людьми провалился под лед, есть погибшие
10:58 11.10.2025
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед, есть погибшие
Снегоход "Буран" провалился под лед в реке Оленек Якутии, погибли двое из четырех мужчин, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 11.10.2025
2025
Новости
ЯКУТСК, 11 окт – РИА Новости. Снегоход "Буран" провалился под лед в реке Оленек Якутии, погибли двое из четырех мужчин, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"В Оленекском районе под лед провалился "Буран" с людьми. Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился. В результате происшествия двое смогли самостоятельно выбраться. В ходе поисковых работ были обнаружены двое погибших", - информирует пресс-служба.
По данным ГУ МЧС, к поискам привлекли 10 человек, в том числе инспекторов центра государственной инспекции по маломерным судам.
Жителей республики предостерегли: лед на водоемах в Якутии еще не сформирован, в целях безопасности нужно дождаться официального открытия ледовых переправ.
