В Якутии снегоход с людьми провалился под лед, есть погибшие

"В Оленекском районе под лед провалился "Буран" с людьми. Четверо мужчин выехали на снегоходе по реке Оленек из села Харыялах в сторону села Оленек. В 80 метрах от берега снегоход провалился. В результате происшествия двое смогли самостоятельно выбраться. В ходе поисковых работ были обнаружены двое погибших", - информирует пресс-служба.