Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Снег лежит уже на 60% территории России, но на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.