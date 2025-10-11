https://ria.ru/20251011/sneg-2047644121.html
Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд
Снег лежит уже на 60% территории России, но на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2025
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Снежный покров на европейской части России в ближайшую неделю не прогнозируется