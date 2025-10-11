Рейтинг@Mail.ru
Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд
00:54 11.10.2025 (обновлено: 13:02 11.10.2025)
Снег лежит уже на 60 процентах территории России, заявил Вильфанд
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Женщина гуляет с собаками в сквере
Женщина гуляет с собаками в сквере. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Снег лежит уже на 60% территории России, но на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Снег лежит уже на 60% территории России, и существенных изменений сейчас не ожидается. Вся Сибирь холодная, поэтому снег там останется. На европейской территории России снег пока не прогнозируется. Я говорю именно о снежном покрове", — сказал Вильфанд.
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ученый пояснил, почему нельзя точно предсказать погоду дальше двух недель
