09:15 11.10.2025
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Некоторые обвиняемые по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян признали вину в... РИА Новости, 11.10.2025
москва
рязанская область
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, общество
Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Общество
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

Появились подробности по делу о подготовке покушения на Симоньян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Некоторые обвиняемые по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян признали вину в хулиганстве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Некоторые обвиняемые признали вину частично - в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям - не признали", - сказал собеседник агентства.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Гуров прокомментировал дело о покушении на Симоньян
17 июля, 22:51
Некоторым из фигурантов дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды). Также в зависимости от роли некоторым их них вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), 162 (Разбой).
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В деле обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
05:18
 
МоскваРязанская областьМаргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныОбщество
 
 
