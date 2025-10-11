Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Некоторые обвиняемые по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян признали вину в хулиганстве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Некоторые обвиняемые признали вину частично - в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям - не признали", - сказал собеседник агентства.

Некоторым из фигурантов дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды). Также в зависимости от роли некоторым их них вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), 162 (Разбой).

Ксении Собчак. Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян