Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Некоторые обвиняемые по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян признали вину в хулиганстве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Некоторые обвиняемые признали вину частично - в хулиганстве. В участии в террористическом сообществе и по другим статьям - не признали", - сказал собеседник агентства.
Некоторым из фигурантов дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 2 статьи 282 (Возбуждение ненависти или вражды). Также в зависимости от роли некоторым их них вменяется часть 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), часть 2 статьи 213 (Хулиганство), 162 (Разбой).
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.