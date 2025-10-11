https://ria.ru/20251011/shor-2047719733.html
Власти Молдавии готовы пойти на провокации против Приднестровья, заявил Шор
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу ради продвижения идеи евроинтеграции готовы пойти на любые провокации против Приднестровья, заявил РИА Новости лидер политблока "Победа" Илан Шор.
«
"Власти Приднестровья неоднократно заявляли, что они открыты для диалога. Но в Кишиневе эти намерения систематически игнорируют. И сейчас ради вхождения в ЕС "пасовский режим" (PAS — правящая партия "Действие и солидарность", ПДС. — Прим. ред.) при поддержке евросоюзных политических террористов может осуществить любую провокацию в Приднестровье с самыми опасными последствиями", — сказал он.
Так лидер "Победы" прокомментировал слова Гросу
, который также возглавляет ПДС, заявившего в интервью румынскому агентству Agerpres, что возвращение Приднестровья под контроль Кишинева
— "вопрос времени", а "экономика региона все больше ориентируется на Европейский союз".
Шор подчеркнул, что заявления лидера правящей партии — "очередное проявление лицемерия", поскольку Кишинев игнорирует интересы и проблемы региона и его жителей.
«
"Жители Приднестровья волнуют Санду и Гросу меньше всего. Молдавские власти их открыто презирают и считают людьми второго сорта, что ярко проявилось на прошедших выборах. Режим сделал все возможное, чтобы ограничить право приднестровцев с молдавскими паспортами на голосование. И продолжит идти напролом, подавляя всех несогласных и навязывая свою волю", — добавил он.
Власти Приднестровья ранее заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии
, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе
, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей региона с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр
якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков с сообщениями о минировании.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", называя произведенные на них товары стратегическими и утверждая, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам парламента ПМР Виктор Гузун ранее заявил журналистам, что бюджет Приднестровья недополучает серьезные суммы из-за действий Молдавии.