"Власти Приднестровья неоднократно заявляли, что они открыты для диалога. Но в Кишиневе эти намерения систематически игнорируют. И сейчас ради вхождения в ЕС "пасовский режим" (PAS — правящая партия "Действие и солидарность", ПДС. — Прим. ред.) при поддержке евросоюзных политических террористов может осуществить любую провокацию в Приднестровье с самыми опасными последствиями", — сказал он.

"Жители Приднестровья волнуют Санду и Гросу меньше всего. Молдавские власти их открыто презирают и считают людьми второго сорта, что ярко проявилось на прошедших выборах. Режим сделал все возможное, чтобы ограничить право приднестровцев с молдавскими паспортами на голосование. И продолжит идти напролом, подавляя всех несогласных и навязывая свою волю", — добавил он.

Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", называя произведенные на них товары стратегическими и утверждая, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.