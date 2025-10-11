Рейтинг@Mail.ru
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС - РИА Новости, 11.10.2025
15:49 11.10.2025
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС - РИА Новости, 11.10.2025
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
С 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны начнут применять новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранных граждан, напомнил МИД... РИА Новости, 11.10.2025
россия, шенгенская зона, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Шенгенская зона, Еврокомиссия, Евросоюз
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС

МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в Шенген. Что изменилось

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. С 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны начнут применять новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранных граждан, напомнил МИД России в Telegram-канале.
"С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕК не включила в проект нового пакета санкций ограничения на выдачу шенгена
19 сентября, 14:58
Это коснется граждан третьих стран, в том числе россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде на границе будет производиться верификация биометрической информации.
Россиянам посоветовали планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде. Фотография и отпечатки пальцев будут сняты при первом въезде и первом выезде в ЕС. Предполагается, что эта система будет предоставлять "надежные данные" о пересечении границ, выявлять случаи превышения сроков, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В МИД оценили последствия запрета на перемещение дипломатов в зоне Шенгена
16 апреля, 06:45
 
РоссияШенгенская зонаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
