МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. С 12 октября все страны-участницы Шенгенской зоны начнут применять новую систему контроля пересечения внешней границы для иностранных граждан, напомнил МИД России в Telegram-канале

"С 12 октября 2025 г. все государства-участники Шенгенской зоны <…> вводят новую систему контроля въезда/выезда на своей внешней границе, — говорится в сообщении. — Новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование)".

Это коснется граждан третьих стран, в том числе россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде на границе будет производиться верификация биометрической информации.

Россиянам посоветовали планировать поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур.