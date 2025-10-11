СМИ: фонд Сороса* тратит миллиарды долларов на противодействие властям США

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations*, а также несколько других крупных фондов и правозащитных организаций тратят миллиарды долларов из государственной казны США на противодействие американским властям и продвижение экстремистской повестки, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на доклад, переданный в Белый дом исследовательским центром Capital Research Center (CRC).
"Правозащитные организации, защищенные налоговым статусом благотворительных организаций, "направляют миллиарды государственных долларов" на кампании по противодействию полиции, сопротивлению борьбе с наркотиками и проталкивают "экстремистскую политическую повестку", — говорится в публикации со ссылкой на документ из более чем ста страниц, электронная версия которого оказалась в распоряжении издания.
Согласно докладу речь идет о правозащитных организациях Western Regional Advocacy Project (WRAP), National Homelessness Law Center, Southern Poverty Law Center и некоторых других: вместо помощи бездомным они направляют деньги, полученные от налогоплательщиков и филантропов, на политический активизм.
Кроме того, авторы доклада обвиняют в "продвижении экстремистской повестки" через финансирование судебных исков против действий федеральных властей благотворительные фонды Форда, Хилтона, Тайдса, а также фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations.
"Досье изобилует деталями, однако представляет мало прямых доказательств, связывающих митингующих из движения антифа с названными некоммерческими организациями или фондами", — отметило издание.
Девятого октября конгрессмен-республиканец Бадди Картер призвал Министерство юстиции Америки расследовать роль Сороса в финансировании внутреннего терроризма в Штатах.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал провести расследование против венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) во время протестов. По словам хозяина Белого дома, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности от Сороса.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его структуры неоднократно обвинялись в организации смены власти в разных странах. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и Евромайдан в 2013-м. В некоторых странах его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
Генпрокурор и министр юстиции США Пэм Бонди ранее заявила, что американские власти намерены полностью уничтожить движение антифа, которое Трамп признал террористическим.
Газета New York Post сообщала, что сторонники антифа уже более 100 дней осаждают центр содержания под стражей Службы иммиграционного и таможенного надзора Соединенных Штатов (ICE). Трамп 27 сентября объявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опустошенного войной" Портленда и объектов ICE от антифа. После этого Трамп и губернатор штата Орегон Тина Котек обменялись жесткими сообщениями. Суд 5 октября временно заблокировал отправку Нацгвардии в город до дальнейшего решения.
* Организация, признанная нежелательной в России.
