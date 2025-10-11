Рейтинг@Mail.ru
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/serbiya-2047737604.html
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек - РИА Новости, 11.10.2025
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек
Акции в поддержку сербов в Косово и Метохии и властей Сербии собрали в субботу в более чем 180 сербских населенных пунктах более 167 тысяч человек, сообщило МВД РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T23:03:00+03:00
2025-10-11T23:03:00+03:00
в мире
сербия
косово
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
https://ria.ru/20251009/vuchich-2047392012.html
https://ria.ru/20250913/protesty-2041586490.html
https://ria.ru/20251006/vuchich-2046675610.html
сербия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c03ac3327c54404ec2af3db6d4b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, косово, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек

Более 167 тысяч человек вышли на акции в поддержку сербов в Косово и Метохии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Акции в поддержку сербов в Косово и Метохии и властей Сербии собрали в субботу в более чем 180 сербских населенных пунктах более 167 тысяч человек, сообщило МВД республики.
Массовые собрания граждан в поддержку косовских сербов, властей Сербии и против выступлений студентов и сторонников оппозиции организовал в субботу "Центр общественной стабильности" под девизом "За сербов в Косово – граждане против блокад". В Косово и Метохии 12 октября назначены муниципальные выборы.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
9 октября, 21:57
"В 183 местах проведены согласованные собрания… в которых согласно докладам руководителей с мест, присутствовали 167,8 тысячи граждан… В тоже время проведены и другие собрания (оппонентов властей – ред.), несогласованные, в 24 местах, на которых согласно докладам, присутствовали около 2,3 тысячи граждан", - заявил помощник директора МВД Сербии Владан Радосавлевич в ночь на воскресенье на брифинге.
Он добавил, что крупных инцидентов не зафиксировано, но за нарушение порядка 19 человек были доставлены в отделения полиции. Он также уточнил, что автобус сторонников властей закидали камнями в Нови-Саде, и оппоненты властей попытались пробить полицейский кордон в поселке Богатич, но полиция в остальных местах выставила кордоны и предотвратила беспорядки.
Акции граждан в поддержку властей Сербии и против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 28 сентября 157 тысяч участников в 167 местах, антиправительственные протесты – 4 тысячи участников, при потасовках пострадали двое полицейских, были задержаны пять человек.
По данным полиции Сербии акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 13 сентября в Сербии свыше 144 тысяч человек, они мирно прошли в 125 местах, а 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии
13 сентября, 01:41
Сербский президент Александр Вучич в начале сентября заявил, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые он не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вучич рассказал, как Западные Балканы трактуют территориальную целостность
6 октября, 16:53
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала