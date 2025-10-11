Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Акции в поддержку сербов в Косово и Метохии и властей Сербии собрали в субботу в более чем 180 сербских населенных пунктах более 167 тысяч человек, сообщило МВД республики.

Массовые собрания граждан в поддержку косовских сербов, властей Сербии и против выступлений студентов и сторонников оппозиции организовал в субботу "Центр общественной стабильности" под девизом "За сербов в Косово – граждане против блокад". В Косово и Метохии 12 октября назначены муниципальные выборы.

"В 183 местах проведены согласованные собрания… в которых согласно докладам руководителей с мест, присутствовали 167,8 тысячи граждан… В тоже время проведены и другие собрания (оппонентов властей – ред.), несогласованные, в 24 местах, на которых согласно докладам, присутствовали около 2,3 тысячи граждан", - заявил помощник директора МВД Сербии Владан Радосавлевич в ночь на воскресенье на брифинге.

Он добавил, что крупных инцидентов не зафиксировано, но за нарушение порядка 19 человек были доставлены в отделения полиции. Он также уточнил, что автобус сторонников властей закидали камнями в Нови-Саде, и оппоненты властей попытались пробить полицейский кордон в поселке Богатич, но полиция в остальных местах выставила кордоны и предотвратила беспорядки.

Акции граждан в поддержку властей Сербии и против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 28 сентября 157 тысяч участников в 167 местах, антиправительственные протесты – 4 тысячи участников, при потасовках пострадали двое полицейских, были задержаны пять человек.

По данным полиции Сербии акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 13 сентября в Сербии свыше 144 тысяч человек, они мирно прошли в 125 местах, а 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников.

Сербский президент Александр Вучич в начале сентября заявил, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые он не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.