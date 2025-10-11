https://ria.ru/20251011/serbija-2047709066.html
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич - РИА Новости, 11.10.2025
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца года, утверждает президент... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T16:50:00+03:00
2025-10-11T16:50:00+03:00
2025-10-11T21:41:00+03:00
сербия
россия
москва
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
сербиягаз
турецкий поток
сербия
россия
москва
2025
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
Вучич заявил, что разочарован предложением России по поставкам газа