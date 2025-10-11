Рейтинг@Mail.ru
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
16:50 11.10.2025 (обновлено: 21:41 11.10.2025)
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич
Сербия разочарована предложением России по поставкам газа, заявил Вучич

Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 окт — РИА Новости. Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца года, утверждает президент страны Александр Вучич.
"Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга <...>. Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года", — сказал он изданию Informer.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-вице-премьер Сербии высмеял санкции Запада против российского газа
8 октября, 11:56

Гендиректор "Сербиягаз" Душан Баятович заявлял, что Москва и Белград обсуждают заключение договора на поставку 2,5 миллиарда кубических метров газа в год сроком от трех до десяти лет. По его словам, сторонам предстоит договориться о цене и регулировании возможных рисков. Предыдущее соглашение продлили до октября.

Вучич добавил, что обсуждал новый договор в начале сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным в Пекине.
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Отказ Сербии от российского газа приведет к катастрофе, считает эксперт
1 октября, 14:57
Он отметил, что в понедельник поговорит с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о ситуации с NIS. Девятого октября против компании начали действовать американские санкции.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров. Как подчеркивал бывший вице-премьер Александр Вулин, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности.

Сербский лидер добавил, что озвучит идеи по выходу из положения, но не уверен, что Москва их примет.
Вучич заявил в середине июня, что Россия обеспечивает более 80 процентов поставок газа в Сербию. Топливо импортируют в страну из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Сербия планирует закупать больше газа из Азербайджана, заявил Вучич
2 октября, 13:46
 
