Умер актер Денис Семенов

Как уточняет портал, Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. Кроме того, он играл в Театре драматических импровизаций. Актер известен по ролям в сериалах "Филин", "Крепкие орешки", "Невский", "Условный мент" и других.