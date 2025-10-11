Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Денис Семенов
Культура
 
19:00 11.10.2025
Умер актер Денис Семенов
Актер Денис Семенов скончался, ему было 46 лет, сообщает портал Kino-Teatr.ru. РИА Новости, 11.10.2025
россия
Культура, Россия
Актер Денис Семенов
© Соцсети
Актер Денис Семенов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Актер Денис Семенов скончался, ему было 46 лет, сообщает портал Kino-Teatr.ru.
"Семенов Денис Александрович. 27 апреля 1979 - 10 октября 2025", - говорится в сообщении на сайте портала.
Как уточняет портал, Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. Кроме того, он играл в Театре драматических импровизаций. Актер известен по ролям в сериалах "Филин", "Крепкие орешки", "Невский", "Условный мент" и других.
 
КультураРоссия
 
 
