Умер актер Денис Семенов
Умер актер Денис Семенов
Умер актер Денис Семенов
Актер Денис Семенов скончался, ему было 46 лет, сообщает портал Kino-Teatr.ru.
Умер актер Денис Семенов
Актер Денис Семенов умер в возрасте 46 лет
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Актер Денис Семенов скончался, ему было 46 лет, сообщает портал Kino-Teatr.ru
.
"Семенов Денис Александрович. 27 апреля 1979 - 10 октября 2025", - говорится в сообщении на сайте портала.
Как уточняет портал, Семенов в 2014 году окончил театральный факультет Балтийского института. Кроме того, он играл в Театре драматических импровизаций. Актер известен по ролям в сериалах "Филин", "Крепкие орешки", "Невский", "Условный мент" и других.