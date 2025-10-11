Рейтинг@Mail.ru
В Румынии проверят, не попали ли банкноты из кинореквизита в обращение
01:10 11.10.2025
В Румынии проверят, не попали ли банкноты из кинореквизита в обращение
Полицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Конфискованные в румынском порту Констанца банкноты на сумму почти 1 миллиард евро оказались реквизитом для киносъёмок, сообщили в пятницу румынские правоохранительные органы телеканалу Digi24.
Ранее канал сообщил, что полиция и Таможенная служба Румынии изъяли в Констанце 160 посылок с банкнотами на общую сумму около 960 миллионов евро. Проверка проводилась в рамках международной операции Decoy III под эгидой Европола.
"Найденные в порту Констанца банкноты оказались реквизитом для кино. Они могут ввести в заблуждение, поскольку имеют графику, схожую с настоящими купюрами, заявил представитель полиции Румынии Октавиан Дан. Полиция утверждает, что банкноты злоумышленники планировали ввести в реальный оборот. В настоящее время проводятся проверки для установления состава возможного правонарушения", - сообщает телеканал.
По данным Digi24, столь крупная партия "фальшивых" купюр обнаружена впервые за последние годы. Ранее, в 2023 году, в уезде Яссы полиция изъяла около 10 тысяч поддельных банкнот по 100 евро, произведённых, предположительно, на территории Болгарии.
