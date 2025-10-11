Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Курс рубля в первой декаде октября был стабилен, невзирая на прогнозы о его скором ослаблении. Как долго это продлится и есть ли смысл держать средства в рублевых активах, рассказал агентству " Курс рубля в первой декаде октября был стабилен, невзирая на прогнозы о его скором ослаблении. Как долго это продлится и есть ли смысл держать средства в рублевых активах, рассказал агентству " Прайм " начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

Он напомнил, что нацвалюту поддерживает приток средств нерезидентов и медленное восстановление импорта. Давление оказывает неблагоприятный внешний фон и риск торможения экономики.

Дальнейшее будет зависеть от движения по ключевой ставке — вероятность продолжения ее снижения уменьшилась, но все же сохраняется.