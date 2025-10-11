Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 11.10.2025 (обновлено: 12:43 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/rubl-2047641068.html
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях - РИА Новости, 11.10.2025
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях
Курс рубля в первой декаде октября был стабилен, невзирая на прогнозы о его скором ослаблении. Как долго это продлится и есть ли смысл держать средства в... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T02:15:00+03:00
2025-10-11T12:43:00+03:00
экономика
спартак соболев
альфа-форекс
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
https://ria.ru/20251009/kurs-2047174014.html
https://ria.ru/20250927/rubl-2044720838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_34e81d581f36982e94b0d7a446a753ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, спартак соболев, альфа-форекс, россия, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, рубль
Экономика, Спартак Соболев, Альфа-Форекс, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Рубль
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях

Аналитик Соболев заявил о надежности рубля как инструмента для инвесторов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Курс рубля в первой декаде октября был стабилен, невзирая на прогнозы о его скором ослаблении. Как долго это продлится и есть ли смысл держать средства в рублевых активах, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.
Он напомнил, что нацвалюту поддерживает приток средств нерезидентов и медленное восстановление импорта. Давление оказывает неблагоприятный внешний фон и риск торможения экономики.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Аналитик объяснил, почему власти изменили прогноз по рублю
9 октября, 03:18
Дальнейшее будет зависеть от движения по ключевой ставке — вероятность продолжения ее снижения уменьшилась, но все же сохраняется.
"Рубль остается надежным инструментом для инвесторов. Он приносит доход в банковском секторе и на внебиржевом валютном рынке", — заключил Соболев.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Инвестстратег раскрыл динамику колебаний рубля на ближайший год
27 сентября, 02:15
 
ЭкономикаСпартак СоболевАльфа-ФорексРоссияСитуация с курсами валют и ценами на нефтьРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала