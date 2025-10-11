МВД разработало меры для помощи россиянам, депортированным из Латвии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские власти разработали комплекс мер по содействию в обустройстве россиян, которых депортировали из Латвии из-за незнания латышского языка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали от 841 гражданина России покинуть страну до 13 октября, так как они не смогли подтвердить знание латышского языка и не предоставили документы о продлении своего вида на жительство вовремя.

"В связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности, сообщаем следующее. МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания", — написала она в Telegram-канале

Кроме того, по прибытии в Россию им будет оказана всесторонняя помощь.

В июле Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что у 841 гражданина России истек срок ВНЖ, они должны будут покинуть Латвию до конца ноября 2025 года.

Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну.

Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.