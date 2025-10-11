Рейтинг@Mail.ru
"Вы потеряете все": в США выступили с предупреждением о войне с Россией
07:35 11.10.2025
"Вы потеряете все": в США выступили с предупреждением о войне с Россией
"Вы потеряете все": в США выступили с предупреждением о войне с Россией - РИА Новости, 11.10.2025
"Вы потеряете все": в США выступили с предупреждением о войне с Россией
"Вы потеряете все": в США выступили с предупреждением о войне с Россией

Подполковник Дэниел Дэвис: Запад не выдержит противостояние с Россией

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Запад не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в беседе с блогером Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
“Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — Прим. ред.), мы не сможем в нем продержаться. У нас просто нет возможности воевать. Вы можете подорвать в России кучу всего, но угадайте, что? У вас быстро закончатся ракеты”, — заявил он.
Поэтому подполковник предостерег военное руководство США от втягивания в войну с Россией.
“Вам не следует дразнить медведя, у которого гораздо больше оружия и человеческих ресурсов, чем у вас. Вы можете оказаться в ситуации, в которой потеряете все”, — подчеркнул он.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
