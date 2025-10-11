https://ria.ru/20251011/rossija-2047662967.html
ПВО за ночь сбила 42 украинских беспилотника
Средства ПВО сбили за ночь 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 11.10.2025
