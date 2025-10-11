Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 42 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 11.10.2025
ПВО за ночь сбила 42 украинских беспилотника
Средства ПВО сбили за ночь 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу.
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Средства ПВО сбили за ночь 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября т.г. до 7.00 мск 11 октября т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 15 БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Ульяновской области, по два БПЛА – над территориями Воронежской области и Республики Башкортостан и один БПЛА – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над тремя регионами России
4 октября, 20:47
 
