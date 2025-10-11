Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в России карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.
Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России.
В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.