Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.