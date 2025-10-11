Рейтинг@Mail.ru
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 11.10.2025 (обновлено: 12:50 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/rospatent-2047652505.html
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России - РИА Новости, 11.10.2025
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T04:00:00+03:00
2025-10-11T12:50:00+03:00
россия
visa, inc.
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
mastercard, inc.
банковские карты
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/69/1557326903_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_f2d3137c3737cd01b6a1566baad31671.jpg
https://ria.ru/20251008/karta-2047114386.html
https://ria.ru/20250706/karty-2027524872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155732/69/1557326903_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_eae932e93d9eede48b490576dc255a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, visa, inc., федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mastercard, inc., банковские карты, экономика
Россия, Visa, Inc., Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), MasterCard, Inc., Банковские карты, Экономика
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России

Роспатент продлил действие товарного знака Visa до декабря 2035 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспатент принял решение о продлении действия товарного знака Visa в России до декабря 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что резких шагов по отключению выданных в России карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия не будет.
Банковская карта международной платежной системы Masterсard - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ЦБ ответили на вопрос об отключении Visa и Mastercard, выданных в России
8 октября, 18:01
Согласно документам, товарный знак "Visa" для осуществления банковских и финансовых операций был подан в Роспатент в 1975 году, в 1977 году было принято решение о его регистрации. Позже корпорация неоднократно продлевала действие данного товарного знака в России.
В документах также уточняется, что срок действия знака "Visa" в России должен был закончиться в декабре 2025 года. Корпорация заблаговременно подала необходимые документы, чтобы продлить действие знака в стране. В сентябре Роспатент принял решение о продлении регистрации "Visa" до декабря 2035 года.
В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Россиянам рассказали, что произойдет с картами с истекшим сроком
6 июля, 18:44
 
РоссияVisa, Inc.Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)MasterCard, Inc.Банковские картыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала