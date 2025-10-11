Эксперт оценил риск эскалации торгового противостояния КНР и США

ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Риск дальнейшей эскалации торгового противостояния между Пекином и Вашингтоном и выхода его из-под контроля невелик, после ряда торговых схваток между сторонами будет достигнут новый компромисс, заявил РИА Новости известный китайский экономист на условиях анонимности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время, объяснив это "агрессивной позицией" Китая в сфере торговли.

"За последний месяц Китай и США ввели различные торговые ограничения, но риск дальнейшей эскалации торгового противостояния и выхода его из-под контроля невелик, поскольку все эти разногласия являются результатом инициированных США санкций против Китая и ответных мер самообороны со стороны Китая", - сказал эксперт.

По мнению экономиста, обе стороны твёрдо намерены "бороться, но не сламывать друг друга", и после ряда торговых схваток сторонами будет достигнут новый компромисс.

« "Мы уже сталкивались с этим в этом году. Он (Трамп - ред.) снова разыграет те же карты, эффект будет только ослабевать. В конечном счёте, обеим сторонам придётся идти на компромисс", - добавил эксперт.

Говоря о заявлении американского президента о том, что США с 1 ноября введут меры экспортного контроля за всем критически важным программным обеспечением при поставках в КНР, эксперт отметил, что ограничения в этой сфере способствуют развитию внутреннего рынка в Китае.

« "Мы уже стали свидетелями огромного прогресса в сфере производства с применением новых высоких технологий. Обширные ограничения, введённые Соединёнными Штатами в этой области, фактически создают гарантированный внутренний и экспортный рынок для высокотехнологичных отраслей Китая", - сказал он.

Эксперт считает, что Вашингтон должен осознать тот факт, что КНР, как и ранее СССР , в первые десятилетия своего существования достигла индустриализации в условиях всеобъемлющих торговых эмбарго, введённых гегемонической державой, и что Китай обладает огромным опытом противостояния торговым санкциям. По словам эксперта, если сегодня в мире возникнет два параллельных друг другу мировых рынка, как во времена холодной войны, то масштабы китайского "параллельного мирового рынка" будут превышать масштабы "параллельного мирового рынка" США.