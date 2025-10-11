Реликвии Будды впервые доставили в Россию

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены на территорию России — в Калмыкию — из Индии, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия.

"Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту, одни из самых почитаемых святынь. С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей. В состав делегации также вошел глава ордена Сакья его святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и духовные лица", — сообщили в пресс-службе журналистам.