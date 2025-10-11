Рейтинг@Mail.ru
Реликвии Будды впервые доставили в Россию - РИА Новости, 11.10.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
10:09 11.10.2025 (обновлено: 10:51 11.10.2025)
Реликвии Будды впервые доставили в Россию
Реликвии Будды впервые доставили в Россию - РИА Новости, 11.10.2025
Реликвии Будды впервые доставили в Россию
Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены на территорию России — в Калмыкию — из Индии, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия. РИА Новости, 11.10.2025
Реликвии Будды впервые доставили в Россию

Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставили в Калмыкию из Индии

© Правительство Республики Калмыкия/TelegramБуддийские святыни "Реликвии Капилавасту"
Буддийские святыни Реликвии Капилавасту - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Правительство Республики Калмыкия/Telegram
Буддийские святыни "Реликвии Капилавасту"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены на территорию России — в Калмыкию — из Индии, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия.
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне — районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
"Индийская делегация доставила в калмыцкую столицу реликвии исторического основателя буддизма Будды Шакьямуни — так называемые реликвии Капилавасту, одни из самых почитаемых святынь. С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей. В состав делегации также вошел глава ордена Сакья его святейшество 43-й Сакья Тризин Ринпоче, буддийские ученые и духовные лица", — сообщили в пресс-службе журналистам.
Реликвии Будды Шакьямуни будут доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября.
"Элиста является одним из духовных центров России, а потому столь высокая честь, оказанная столице Калмыкии индийской стороной, — это безусловно большое событие, которое, однако, соответствует логике исторического развития межрелигиозного и межкультурного диалога Индии и России, и мы рады, что наш регион вносит в него вклад", — процитировали в пресс-службе главу Республики Калмыкия Бату Хасикова.
Выставка реликвий, добавили в пресс-службе, организована Министерством культуры Республики Индия совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди.
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Глава буддийского фонда: мы интернационализируем российский буддизм
РелигияРеспублика КалмыкияРоссияИндияБуддизм
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
