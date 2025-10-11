Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил в своем Telegram-канале, что делегация с реликвиями Будды Шакьямуни покинула Национальный музей Индии и отправилась в аэропорт для их доставки на территорию России - в столицу Калмыкии Элисту.
"В эти минуты, после особенного молебна, священные реликвии Будды Шакьямуни покидают Национальный музей Индии и отправляются в аэропорт. Уже завтра утром мы будем встречать их в Элисте", - написал геше Йонтен.
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне - районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
Реликвии Будды Шакьямуни будут доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября. Выставка реликвий, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия, организована министерством культуры Республики Индия совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди.
Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества
27 сентября, 09:57