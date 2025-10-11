Рейтинг@Mail.ru
Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:31 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/relikvii-2047642961.html
Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию
Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию - РИА Новости, 11.10.2025
Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию
Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил в своем Telegram-канале, что делегация с реликвиями Будды Шакьямуни... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T00:31:00+03:00
2025-10-11T00:31:00+03:00
религия
индия
республика калмыкия
россия
индира ганди
буддизм
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784704692_0:123:3098:1866_1920x0_80_0_0_cdd1e40d59f48bd79a765f32aa3c8ad2.jpg
https://ria.ru/20251003/buddizm-2046091869.html
https://ria.ru/20250927/buddizm-2044756369.html
индия
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784704692_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_dbe83d463d7873dc50acfeb667e9335a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, республика калмыкия, россия, индира ганди, буддизм, религия
Религия, Индия, Республика Калмыкия, Россия, Индира Ганди, Буддизм, Религия
Реликвии Будды отправили из Национального музея Индии в Россию

Делегация с реликвиями Будды Шакьямуни отправилась из Индии в Элисту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСлужба в буддийском храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии
Служба в буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Служба в буддийском храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Калмыкии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) сообщил в своем Telegram-канале, что делегация с реликвиями Будды Шакьямуни покинула Национальный музей Индии и отправилась в аэропорт для их доставки на территорию России - в столицу Калмыкии Элисту.
"В эти минуты, после особенного молебна, священные реликвии Будды Шакьямуни покидают Национальный музей Индии и отправляются в аэропорт. Уже завтра утром мы будем встречать их в Элисте", - написал геше Йонтен.
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Глава буддийского фонда: мы интернационализируем российский буддизм
3 октября, 09:00
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне - районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
Реликвии Будды Шакьямуни будут доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября. Выставка реликвий, сообщили в пресс-службе Республики Калмыкия, организована министерством культуры Республики Индия совместно с Международной буддийской конфедерацией, Национальным музеем и Национальным центром искусств имени Индиры Ганди.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Яковенко назвал буддизм важной частью наследия российского общества
27 сентября, 09:57
 
РелигияИндияРеспублика КалмыкияРоссияИндира ГандиБуддизмРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала