Развожаев опроверг сообщения о массовом загрязнении пляжей в Севастополе - РИА Новости, 11.10.2025
17:13 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/razvozhaev-2047711003.html
Развожаев опроверг сообщения о массовом загрязнении пляжей в Севастополе
Развожаев опроверг сообщения о массовом загрязнении пляжей в Севастополе
севастополь
украина
керченский пролив
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь, украина, керченский пролив, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика
Севастополь, Украина, Керченский пролив, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор города Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ-2025
Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ-2025. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Массового загрязнения мазутом пляжей в Севастополе нет, сообщения об этом являются вбросами и дезинформацией, есть точечное загрязнение береговой линии, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На нескольких пляжах Северной стороны обнаружены точечные пятна мазута... ЦИПсО (центры информационно-психологических операций Украины – ред.) уже активно вбрасывают дезинформацию о якобы массовых загрязнениях нефтепродуктами береговой линии. Подчеркиваю: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах, которые мы оперативно собираем силами Спасательной службы Севастополя, горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей", - написал губернатор в своем канале в MAX.
Власти получают помощь ученых, отметил он, моделирование показывает, что ещё существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны Севастополя. Для оперативного сбора любых возможных отходов установлены две лодки на пляжах "Любимовка-1" и "Любимовка-2". Ситуацию постоянно мониторят Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Севприроднадзор и МЧС по Севастополю, отметил Развожаев.
Губернатор призвал сообщать обнаруженных пятнах мазута или загрязнении морской фауны и птиц по номеру 112.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
АЗС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом
1 октября, 11:48
 
