Развожаев опроверг сообщения о массовом загрязнении пляжей в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Массового загрязнения мазутом пляжей в Севастополе нет, сообщения об этом являются вбросами и дезинформацией, есть точечное загрязнение береговой линии, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.