Ответчик по иску к Момотову на свободе может совершать новые преступления - РИА Новости, 11.10.2025
04:35 11.10.2025
Ответчик по иску к Момотову на свободе может совершать новые преступления
Находящийся в СИЗО соответчик экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генпрокуратуры РФ Иван Марченко, как считает следствие, на свободе может... РИА Новости, 11.10.2025
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Находящийся в СИЗО соответчик экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генпрокуратуры РФ Иван Марченко, как считает следствие, на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Иван Марченко, по мнению следствия, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
03:38
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
03:38
Октябрьский суд Краснодара в сентябре отправил в СИЗО Андрея Марченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также его сына Ивана Марченко, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Оба оспорили арест, но апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения.
В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Генпрокуратура РФ ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
24 марта, 16:28
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
24 марта, 16:28
 
