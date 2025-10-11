Ответчик по иску к Момотову на свободе может совершать новые преступления

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Находящийся в СИЗО соответчик экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по иску Генпрокуратуры РФ Иван Марченко, как считает следствие, на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Иван Марченко, по мнению следствия, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Октябрьский суд Краснодара в сентябре отправил в СИЗО Андрея Марченко по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также его сына Ивана Марченко, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Оба оспорили арест, но апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассматривает иск об изъятии его имущества. Ответчиками по иску являются Момотов, краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван, ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.