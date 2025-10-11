В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить американское ядерное оружие на Украине.
"На сегодняшний день США имеют ядерные боеголовки в пяти странах — членах НАТО. Последнее, где они были размещены, это Турция, Германия и Италия (вы помните, на чьей стороне они воевали во Вторую мировую войну), и Бельгия, и Нидерланды. <...> Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории", — сказал он и эфире телеканала "Новости. Live".
Проект меморандума о мирном урегулировании, подготовленный Россией, предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием.
Соболев утверждает, что после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны подлинные гарантии безопасности, а не формальные соглашения.
Госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что США не воспринимают всерьез предложения обеспечить Украину ядерным оружием.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к дипломатическому решению конфликта, для этого следует устранить его первопричины. В частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев — боевые действия.
