В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине
17:05 11.10.2025 (обновлено: 17:54 11.10.2025)
В Раде предложили разместить ядерное оружие США на Украине
Депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить американское ядерное оружие на Украине. РИА Новости, 11.10.2025
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады в Киеве
Здание Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить американское ядерное оружие на Украине.
"На сегодняшний день США имеют ядерные боеголовки в пяти странах — членах НАТО. Последнее, где они были размещены, это Турция, Германия и Италия (вы помните, на чьей стороне они воевали во Вторую мировую войну), и Бельгия, и Нидерланды. <...> Лучшая защита — это разрешение украинским парламентом после всех соответствующих переговоров с США на размещение ядерных американских боеголовок на нашей территории", — сказал он и эфире телеканала "Новости. Live".
Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Спецпосланник Трампа напомнил, что у Украины не было своего ядерного оружия
26 марта, 00:50

Проект меморандума о мирном урегулировании, подготовленный Россией, предполагает подтверждение статуса Украины как страны, не обладающей ядерным оружием.

Соболев утверждает, что после завершения активной фазы конфликта Киеву нужны подлинные гарантии безопасности, а не формальные соглашения.
Госсекретарь Марко Рубио подчеркивал, что США не воспринимают всерьез предложения обеспечить Украину ядерным оружием.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия открыта к дипломатическому решению конфликта, для этого следует устранить его первопричины. В частности, Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев — боевые действия.
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
"Сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
22 сентября, 08:00
 
