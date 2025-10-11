Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
03:09 11.10.2025
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, подвергалась там избиениям, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2025
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям

Освобожденная из рабства в колл-центре в Мьянме россиянка подвергалась избиениям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийская гражданка Дашима Очирнимаева во время встречи в аэропорту Шереметьево
БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, подвергалась там избиениям, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
"Дашима Очирнимаева, по сути, не привлекалась к трудовой деятельности в колл-центре, а была помещена на три недели в барак, в нечеловеческие условия содержания. Она спала на полу, кормили ее только рисом и били иногда", - рассказал агентству дипломат, которому мьянманские власти передали освобожденную по инициативе российского посольства гражданку РФ на таиландско-мьянманской границе.
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
