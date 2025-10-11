https://ria.ru/20251011/rabstvo-2047650498.html
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям - РИА Новости, 11.10.2025
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, подвергалась там избиениям, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T03:09:00+03:00
2025-10-11T03:09:00+03:00
2025-10-11T03:09:00+03:00
в мире
россия
мьянма
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145519_0:302:3071:2029_1920x0_80_0_0_a705d565050e667fe434f45aac084171.jpg
https://ria.ru/20251007/rabstvo-2046767261.html
россия
мьянма
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047145519_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ebf99b7e03b7e3de2e43f4d6c5fa1d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мьянма, таиланд
В мире, Россия, Мьянма, Таиланд
Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям
Освобожденная из рабства в колл-центре в Мьянме россиянка подвергалась избиениям