Россиянка, освобожденная из рабства в Мьянме, подвергалась избиениям

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, подвергалась там избиениям, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.