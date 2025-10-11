Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
19:39 11.10.2025 (обновлено: 20:54 11.10.2025)
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает", — отметил он.
При паденит осколков в Белгороде загорелся мусор, огонь сейчас ликвидирует пожарный расчет. В коммерческом объекте выбило окна, посекло кровлю и фасад, также повреждены два автомобиля.
Кроме того, в селе Таврово Белгородского района посекло кузов легковой машины, в поселке Дубовое в частном доме пробило кровлю.
Украинские военные ежедневно обстреливают и наносят удары дронами по гражданским объектам в приграничных регионах.
Украинский дрон атаковал автобус в Горловке в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали четыре мирных жителя
БелгородПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
