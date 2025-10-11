Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram

« "Над Белгородом Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает", — отметил он.

При паденит осколков в Белгороде загорелся мусор, огонь сейчас ликвидирует пожарный расчет. В коммерческом объекте выбило окна, посекло кровлю и фасад, также повреждены два автомобиля.

Кроме того, в селе Таврово Белгородского района посекло кузов легковой машины, в поселке Дубовое в частном доме пробило кровлю.