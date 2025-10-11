https://ria.ru/20251011/pvo-2047723315.html
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 11.10.2025
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
