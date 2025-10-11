https://ria.ru/20251011/pvo-2047688576.html
ПВО сбила 95 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 11.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
